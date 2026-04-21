Papa Francesco nel documentario “In viaggio” di Gianfranco Rosi

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, Rai Cultura propone martedì 21 aprile 2026 alle ore 21.24 su Rai5 il film documentario di Gianfranco Rosi dal titolo “In viaggio”.

Papa Francesco in 9 anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 59 Paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.

Gradualmente si compone il racconto di quello che è oggi il mondo. In una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della sofferenza del mondo.

Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che li documentano. Nasce il film e il suo schema è semplice: si segue il Papa, si guarda cosa vede, si ascolta cosa dice.

Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi del Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente.