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Pio e Amedeo, “Stanno tutti invitati” – 16 aprile – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Pio e Amedeo

Su Canale 5, giovedì 16 aprile 2026 in prima serata, terzo appuntamento con “Stanno tutti invitati”, lo show di Pio e Amedeo pensato per celebrare i loro 25 anni di carriera.

Una nuova serata durante la quale il duo ripercorrerà i momenti più significativi del proprio percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi molto amati dal pubblico.

La cornice è quella della ChorusLife Arena di Bergamo, con tanti ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

Ospiti della serata: Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga, i Pooh.

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