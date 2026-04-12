Su Rai1 al via domenica 12 aprile 2026 in prima serata la nuova serie tv dal titolo “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini.

Quattro le serate in programma. La regia è di Vincenzo Pirozzi.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento – La trama della prima puntata

Episodio 1 – Torna a Surriento

Roberta è arrivata tra i primi al concorso notarile e ha scelto di tornare nella sua Sorrento, dove l’attendono le zie che l’hanno cresciuta e il fidanzato Stefano.

Nello studio del notaio Carrano, che la accoglie come associata, Roberta muove i primi passi tra nuovi colleghi e un’assistente inflessibile. Fuori dallo studio incontra la barista Leda e il giovane pescatore Vito.

Il suo primo incarico riguarda una misteriosa eredità: una figlia illegittima di cui non si conosce l’identità.

Per Roberta è l’inizio di una nuova vita e di una sfida professionale.

Episodio 2 – 48, Morto che parla

Mentre Roberta è immersa nei preparativi per il suo imminente matrimonio con Stefano, una scoperta inaspettata scuote la sua vita.

Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, Roberta si trova anche a sostenere il suo fidanzato, deciso a lasciarsi alle spalle le attività della sua famiglia per avviare un’attività con Massimo, suo caro amico d’infanzia.

Ma dietro l’entusiasmo per il nuovo progetto si cela una realtà ben diversa da quella che Stefano immagina.

Il cast

Nel cast Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Teresa Del Vecchio, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Margherita Di Rauso, Biagio Musella, Giuseppe D’Ambrosio, Davide Schiavo, Adriana Savarese, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia, Ivana Maione, con la partecipazione di Sebastiano Somma.