“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” – Seconda puntata – Rai1

Su Rai1 domenica 19 aprile 2026 in prima serata va in onda la seconda puntata della serie tv “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini.
La regia è di Vincenzo Pirozzi.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento – La trama della seconda puntata
Episodio 3 – Cuba Libre
Il bar dove Leda lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene. Intendono, infatti, partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni.
Per Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è un colpo durissimo: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza.
Ma proprio quando tutto sembra andare in frantumi, Leda scopre che la verità è ben diversa da come era stata raccontata.
Episodio 4 – Caino e Abele
Roberta si ritrova a gestire un’eredità complessa e controversa. Al centro della vicenda un padre che per anni ha taciuto una verità scomoda, destinata ora a venire a galla.
Il caso coinvolge a fondo Roberta e tutto il suo studio notarile, ma assume presto anche una dimensione profondamente personale. Mentre si destreggia tra documenti e conflitti, la notaia si trova a fare i conti con un capitolo irrisolto del proprio passato.
Il cast
Nel cast Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, TeresaDel Vecchio, Enzo Casertano, Gianni Parisi, Susy Del Giudice, Rosaria De Cicco, Margherita Di Rauso, Biagio Musella, Giuseppe D’Ambrosio, Davide Schiavo, Adriana Savarese, Fabrizio Serpico, Antonio Cossia, Ivana Maione, con la partecipazione di Sebastiano Somma.