“Siamo Danza” – Gli ospiti

“Siamo Danza” è il titolo dalla serata-evento in onda su Rai1 mercoledì 29 aprile 2026 in prima serata, in occasione della Giornata Internazionale della Danza.

Sotto la direzione artistica di Eleonora Abbagnato, “Siamo Danza” porta in scena un racconto corale che attraversa la tradizione classica e le espressioni contemporanee, intrecciando grandi repertori e nuove creazioni.

Ad accompagnare i telespettatori un narratore d’eccezione, Giuseppe Fiorello, affiancato da Anna Ferzetti e Noemi, oltre a ospiti come Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Raf, Dardust, Claudio Baglioni.

Le incursioni ironiche sono affidate a Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia nella vita e sulla scena, che danno la loro personale visione del mondo della danza.

Non mancano esibizioni di danza inedite con Nikita Perotti e un sorprendente Tango con Samuel Peron.

Tanti gli artisti del mondo della danza, sia dall’Italia che dall’estero: Alice Mariani, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano; Salvatore Manzo, Étoile del Teatro di San Carlo di Napoli; Michele Satriano, Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, e il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma; Alessandro Casà e Martina Pasinotti, Tersicorei del Teatro Massimo di Palermo, e il Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo; Gareth Haw, Lead Principal dell’English National Ballet di Londra; Paul Mark, Étoile dell’Opéra National di Parigi; Madeline Woo, Principal Dancer del San Francisco Ballet; Giorgi Potskhishvili, Principal Dancer del Dutch National Ballet di Amsterdam; Friedemann Vogel, Principal Dancer del Balletto di Stoccarda; Andrea Sarri, Primo Ballerino dell’Opéra National di Parigi; i coreografi e danzatori Sasha Riva e Simone Repele e tanti altri.