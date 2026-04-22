Sister Act 2, film su Rai1 – La trama

Su Rai1 mercoledì 22 aprile 2026 in prima serata va in onda il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai“, con Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta.

Sister Act 2 – Più svitata che mai – La trama

Deloris si è rimessa a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore, che le chiedono di tornare a San Francisco perché hanno bisogno di lei.

La Madre Superiora la convince a diventare insegnante di musica della scuola: sarà però necessario che Deloris si rimetta nei panni di Suor Maria Claretta.

La scuola naviga in cattive acque finanziarie e per salvarla sarà necessario iscrivere il coro formato da Suor Maria Claretta a un concorso.

Nel cast Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Barnard Hughes, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, James Coburn.