“Splendida cornice” – 16 aprile – Gli ospiti

Su Rai3 giovedì 16 aprile 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma:

le attrici Giuliana De Sio e Vanessa Scalera; l’attore Nicola Nocella; il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla; il giornalista Paolo Maggioni; la giornalista e critica cinematografica Paola Jacobbi; il giornalista e scrittore Giovanni Grasso, in libreria con il romanzo “Finché durerà la terra”; l’attore Francesco Montanari, in tournée con lo spettacolo “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”; lo scrittore Paolo Di Paolo; i giornalisti Alessandro Antinelli e Tiziano Crudeli; lo scrittore e regista Pif (Pierfrancesco Diliberto).

Spazio alle performance dal vivo con Mario Biondi, che presenterà il nuovo album “Prova d’autore”, ed Eugenio Finardi.

A esibirsi anche la ballerina Yasmin Ben Ammar della Naima Academy, sulle note di “The Time Is Now” dei Moloko.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicologa Monica Ricci.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.