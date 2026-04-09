“Splendida cornice” – 9 aprile – Gli ospiti

Su Rai3 giovedì 9 aprile 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Tanti gli ospiti del programma:

Manuel Agnelli, con il progetto “Suoni dal futuro”; Ermal Meta, al centro di un momento musicale speciale insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Felicità” e “Stella stellina”; Aldo Grasso, autore del libro “Cara televisione”; Francesco Salvi, che si esibirà con la celebre “C’è da spostare una macchina”; il conduttore e scrittore Edoardo Camurri. In collegamento da Milano, dalla Torre Branca, Nicolas Ballario e Fabio Volo.

Non mancheranno le performance dal vivo, con il ballerino coreano di breakdance Issue Park e il cantautore italo-nigeriano Wayloz.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.