“Splendida cornice” – Gli ospiti di Geppi Cucciari – 23 aprile

Su Rai3 giovedì 23 aprile 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.
Tanti gli ospiti del programma:
la cantante e attrice Ute Lemper, protagonista di una speciale esibizione su “Blowing in the wind”, con il musicista Vana Gierig al piano; l’attore Diego Abatantuono; lo chef stellato Giorgio Locatelli; la cantante Mietta, al centro di un originale momento musicale insieme a Geppi Cucciari su “Vattene amore”; l’ex calciatore Fulvio Collovati; Walter Contipelli “Wally”, fondatore del collettivo artistico Orticanoodles.
Da Bologna, Flavia Tommasini del progetto di street poster art Cheap; dagli studi Rai Teulada di Roma, la scrittrice Marina Viola.
Spazio anche alle performance dal vivo: in scena il ballerino del Teatro alla Scala di Milano Ted Cooper, con coreografie firmate da Marco Pelle, per un omaggio a Prince e David Bowie; un’esibizione su “Eccezionale veramente” del pianista Carlo Cementeri e del tenore Alex Elvi Zini.
Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicoterapeuta Roberta Vitali.
Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.