“Splendida cornice”, gli ospiti di Geppi Cucciari – 30 aprile

Su Rai3 giovedì 30 aprile 2026 in prima serata torna Geppi Cucciari con una nuova puntata di “Splendida cornice“.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti del programma:

Claudia Gerini, prossimamente al cinema tra i protagonisti del film “L’amore sta bene su tutto” diretto da Giampaolo Morelli; Tosca, con il singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio)”, tra i brani del nuovo album dal titolo “Feminae”, accompagnata dai musicisti Gianluca Scorziello e Massimo De Lorenzi; il divulgatore scientifico Mario Tozzi; i giornalisti Gad Lerner e Arianna Ravelli; in collegamento il regista britannico Terry Gilliam.

Il pubblico, come sempre, sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali” si confronteranno con quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi; i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia; Roberto Mercadini, con la sua rubrica “Agenda Mercadini”; la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop.