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“Stanlio e Ollio”, film su Rai5 – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Stanlio e Ollio

Su Rai5 domenica 5 aprile 2026 alle ore 21.23 va in onda il film di Jon S. Baird dal titolo “Stanlio e Ollio“, con Steve Coogan e John C. Reilly.

Stanlio e Ollio – La trama

Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953.

Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme.
L’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, facendo rinascere il legame con i fan adoranti.

Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi e, anche a causa della delicata salute di Oliver, vedono messo alla prova il loro sodalizio.
I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.

Nel cast Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston, Rufus Jones.

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