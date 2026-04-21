“Stasera tutto è possibile” – 22 aprile – Rai2

Su Rai2 mercoledì 22 aprile 2026 in prima serata una puntata speciale di “Stasera tutto è possibile“, con il meglio dell’ultima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino.

Il pubblico potrà rivivere alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate, tra cui Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo, Peppe Iodice.

Una puntata, dunque, che porterà ancora il buonumore negli spettatori che non vorranno perdersi quanto di più piacevole e spassoso è andato in onda in questa edizione che ha riscosso tanto successo.