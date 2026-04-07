“Stasera tutto è possibile” – 8 aprile – Gli ospiti

Su Rai2 mercoledì 8 aprile 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.
“Step Food” è il tema di questa sesta puntata del programma.
Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Paola Di Benedetto.
Torna l’imitatore Vincenzo De Lucia.
Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata.
Tra gli altri giochi di questa puntata: Passa la palla, Colonna sonora, Segui il labiale.
Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.