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“Stasera tutto è possibile” – 8 aprile – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Stasera tutto è possibile

Su Rai2 mercoledì 8 aprile 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, comedy show condotto da Stefano De Martino.

Step Food” è il tema di questa sesta puntata del programma.

Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Paola Di Benedetto.
Torna l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata.
Tra gli altri giochi di questa puntata: Passa la palla, Colonna sonora, Segui il labiale.

Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

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