“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti – 15 aprile

“Mai dire mai” è il tema della puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile” in onda su Rai2 mercoledì 15 aprile 2026 in prima serata.
Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Ilenia Pastorelli.
Tornano gli imitatori Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta.
Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata.
Tra gli altri giochi di questa puntata: Segui il labiale, Rubagallina, Dalla A alla Z.
Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.