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“Stasera tutto è possibile” – Gli ospiti – 15 aprile

Redazione
di Redazione
Stasera tutto è possibile

Mai dire mai” è il tema della puntata del comedy show condotto da Stefano De MartinoStasera tutto è possibile” in onda su Rai2 mercoledì 15 aprile 2026 in prima serata.

Alla trasmissione partecipano: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma, Ilenia Pastorelli.
Tornano gli imitatori Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma, La stanza inclinata.
Tra gli altri giochi di questa puntata: Segui il labiale, Rubagallina, Dalla A alla Z.

Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

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