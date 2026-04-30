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Su Rai5 “Il barbiere di Siviglia” di Rossini

Redazione
di Redazione
La sala del Teatro Costanzi. Foto: Silvia Lelli - Teatro dell'Opera di Roma
La sala del Teatro Costanzi. Foto: Silvia Lelli – Teatro dell’Opera di Roma

Rai5 giovedì 30 aprile 2026 alle ore 23.09 propone “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini che ha aperto la Stagione 2020/2021 del Teatro dell’Opera di Roma.

Sul podio il Maestro Daniele Gatti.
La regia è di Mario Martone.
I costumi sono di Anna Biagiotti, le luci di Pasquale Mari.

Tra gli interpreti il tenore Ruzil Gatin, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, il baritono Andrzej Filonczyk, il basso Alessandro Corbelli, il basso Alex Esposito.

L’opera rossiniana in due atti, su libretto di Cesare Sterbini dalla commedia omonima di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, è stata rappresentata la prima volta il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma.

Il barbiere di Siviglia – Personaggi e interpreti

Conte d’Almaviva: Ruzil Gatin;
Rosina: Vasilisa Berzhanskaya;
Don Bartolo: Alessandro Corbelli;
Figaro: Andrzej Filończyk;
Don Basilio: Alex Esposito;
Berta: Patrizia Biccirè;
Fiorello: Roberto Lorenzi;
Ambrogio: Paolo Musio;
Un notaio: Pietro Faiella.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

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