Sul Nove “Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti – 26 aprile

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 26 aprile 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Silvia Salis, sindaca di Genova.

Luciana Littizzetto, eccezionalmente per questa puntata nelle vesti di ospite in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo “Il tempo del la la la”.

Carlo Conti, attualmente nelle librerie con “A pesca con il babbo. Manuale di complicità tra padre e figlio”.

Carlo Rovelli, autore del saggio “La cattiva coscienza dei fisici”.

Roberto Saviano, in occasione della nuova edizione di “Gomorra” a 20 anni dalla sua prima pubblicazione.

Il giornalista Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Arianna Fontana, l’atleta che ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha vinto una medaglia d’oro (staffetta mista) e due d’argento (500 metri e staffetta femminile); Serena Brancale e Levante che, insieme a Delia, hanno pubblicato il nuovo singolo “Al mio paese”; Brenda Lodigiani, attualmente in onda con il “GialappaShow” e in autunno alla conduzione di “Bake Off”; Giovanni Esposito; Jo Squillo, in gara a “Pechino Express” e che quest’anno celebra i 45 anni del suo album d’esordio “Girls senza paura” e i 35 anni del brano “Siamo donne”; Orietta Berti; Diego Abatantuono; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.