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“Suor Angelica” di Puccini su Rai5

Redazione
di Redazione
Teatro dell'Opera di Roma

Su Rai5 sabato 11 aprile 2026 alle ore 8.29 va in onda “Suor Angelica“, l’opera in un atto di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano.

Lo spettacolo è andato in scena nella Stagione 2024/2025 al Teatro dell’Opera di Roma.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti.
La regia è di Calixto Bieito.
Le scene sono di Anna Kirsch, i costumi di Ingo Krügler, le luci di Michael Bauer.

Suor Angelica – Personaggi e interpreti

Suor Angelica: Corinne Winters;
La Zia Principessa: Marie-Nicole Lemieux;
La Badessa: Annunziata Vestri;
La suora Zelatrice: Irene Savignano;
La maestra delle novizie: Carlotta Vichi;
Suor Genovieffa: Laura Cherici;
Suor Osmina / La novizia: Jessica Ricci;
Suor Dolcina: Ilaria Sicignano;
Suora infermiera: Maria Elena Pepi;
Prima cercatrice: Marianna Mappa;
Seconda cercatrice: Claudia Farneti;
Prima conversa: Sofia Barbashova;
Seconda conversa: Caterina D’Angelo.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.
Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma.
Maestro del coro Ciro Visco.
Maestro del coro di Voci Bianche Alberto de Sanctis.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

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