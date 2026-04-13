“The Father – Nulla è come sembra”- La trama – Rai5

Su Rai5 lunedì 13 aprile 2026 in prima serata va in onda il film di Florian Zeller dal titolo “The Father – Nulla è come sembra”, con Anthony Hopkins.

Il film è tratto dall’opera teatrale “Il padre” (Le père) scritta da Florian Zeller.



The Father – Nulla è come sembra – La trama

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese. Presto però Anne, sua figlia, non potrà più andarlo a trovare tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto.

Ma se è così, allora chi è l’estraneo che piomba all’improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento.

Sembra esserci nell’aria qualcosa di strano, come se il mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali.

Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui.

Nel cast Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams.