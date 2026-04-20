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The Son – Film su Rai5 – La trama

Redazione
di Redazione
The Son

Su Rai5, lunedì 20 aprile 2026 alle ore 21.24, va in onda il film di Florian Zeller dal titolo “The Son”.

The Son – La trama

Il newyorkese Peter Miller, separato dalla moglie, è un uomo di successo, pronto anche a lanciarsi in politica, ma il figlio adolescente si ammala.

Il ragazzo chiede di andare ad abitare col padre, che lo accoglierà in casa con la nuova compagna e il loro bambino neonato, ma niente sarà facile.

Il cast

Nel cast Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie, Anthony Hopkins.

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La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

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