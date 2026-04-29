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“TIM Battiti Live Spring” – I cantanti della prima serata

Redazione
di Redazione
TIM Battiti Live Spring

Al via mercoledì 29 aprile 2026 in prima serata su Canale 5 TIM Battiti Live Spring”, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.

Alla conduzione Michelle Hunziker, con la partecipazione di Alvin.

Nel corso della prima puntata si esibiscono sul palco: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Emma, Rkomi, Geolier, Fedez e Masini, Sayf, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro, Mara Sattei.

Le tre puntate del programma sono state realizzate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara.

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