“Tutti lo sanno”, film su Rai Movie – Trama e cast

Su Rai Movie mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Asghar Farhadi dal titolo “Tutti lo sanno”, con Penélope Cruz e Javier Bardem.
Tutti lo sanno – La trama
In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo.
Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.
Nel cast Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Eduard Fernandez, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Minguez, Ramon Barea, Carla Campra, Sara Salamo, Roger Casamajor, Jose Ángel Egido.