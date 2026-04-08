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“Tutti lo sanno”, film su Rai Movie – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Tutti lo sanno

Su Rai Movie mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Asghar Farhadi dal titolo “Tutti lo sanno”, con Penélope Cruz e Javier Bardem.

Tutti lo sanno – La trama

In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo.

Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Nel cast Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin, Eduard Fernandez, Barbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Minguez, Ramon Barea, Carla Campra, Sara Salamo, Roger Casamajor, Jose Ángel Egido.

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