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“Wake Up – Il risveglio”, film su Rai4 – La trama

Redazione
di Redazione
“Wake Up – Il risveglio”

Su Rai4 martedì 14 aprile 2026 in prima serata va in onda il film di Aleksandr Chernyaev dal titolo “Wake Up – Il risveglio”, con Jonathan Rhys Meyers e Francesca Eastwood.

Wake Up – Il risveglio – La trama

Uno sconosciuto si risveglia senza memoria in un letto d’ospedale e scopre di essere sospettato dalla polizia per una serie di omicidi che lui è certo di non aver commesso.

Decide di fuggire dall’ospedale per cercare di trovare indizi che possano scagionarlo.

Nel cast Jonathan Rhys Meyers, Francesca Eastwood, Malik Yoba, William Forsythe, James Austin Kerr.

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