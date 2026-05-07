Al cinema il film “Pecore sotto copertura”

“Pecore sotto copertura” è il titolo del film di Kyle Balda, nelle sale cinematografiche dal 7 maggio 2026.
Pecore sotto copertura – La trama
George è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, anche se è convinto che non possano comprenderlo.
Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective.
Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.
Scheda film
Titolo: Pecore sotto copertura
Regia: Kyle Balda
Cast: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Nicholas Braun, Molly Gordon
Genere: Commedia, Family
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 7 maggio 2026