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Al cinema il film “Pecore sotto copertura”

Redazione
di Redazione
Pecore sotto copertura

Pecore sotto copertura” è il titolo del film di Kyle Balda, nelle sale cinematografiche dal 7 maggio 2026.

Pecore sotto copertura La trama

George è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, anche se è convinto che non possano comprenderlo.

Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective.

Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.

Scheda film

Titolo: Pecore sotto copertura
Regia: Kyle Balda
Cast: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Nicholas Braun, Molly Gordon
Genere: Commedia, Family
Distribuzione: Eagle Pictures
Data di uscita: 7 maggio 2026

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