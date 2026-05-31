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Al cinema il film “Tuner – L’accordatore”, con Dustin Hoffman

Redazione
di Redazione
Tuner - L’accordatore

È al cinema dal 28 maggio 2026 il film di Daniel Roher dal titolo “Tuner – L’accordatore”, con Dustin Hoffman.

Tuner – L’accordatore – La trama

Niki, un ex bambino prodigio del pianoforte, ha un dono rarissimo: un udito assoluto capace di cogliere ogni vibrazione, ogni micro–suono. Un talento straordinario, ma anche una condanna. La sua ipersensibilità ai rumori è talmente acuta da costringerlo a indossare protezioni auricolari e ad abbandonare il sogno di diventare pianista.

Niki si reinventa così come accordatore di pianoforti, preciso, riservato, solitario. Ma la sua vita tranquilla cambia quando qualcuno scopre che il suo orecchio perfetto può essere usato anche per altri scopi. Da quel momento Niki si ritrova coinvolto in un gioco che non ha scelto, dove ogni suono nasconde un rischio e ogni decisione può avere conseguenze imprevedibili.

L’incontro con Ruthie, una giovane musicista dal talento brillante, riaccende in lui un mondo fatto di musica e possibilità. E mentre cerca un equilibrio tra ciò che lo spaventa e ciò che desidera davvero, Niki deve fare i conti con il peso del suo dono e con i limiti che gli ha imposto per anni.

Scheda film

Titolo: Tuner – L’accordatore
Regia: Daniel Roher
Cast: Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh, Nissan Sakira, Gil Cohen, Jean Reno
Genere: Thriller
Distribuzione: Notorious Pictures
Data di uscita: 28 maggio 2026

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