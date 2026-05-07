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“Antartica – Quasi una fiaba”, un film con Silvio Orlando

Redazione
di Redazione
Antartica - Quasi una fiaba

Antartica – Quasi una fiaba” è il titolo del film di Lucia Calamaro, al cinema dal 7 maggio 2026, con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè.

Antartica – Quasi una fiaba – La trama

Una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per otto mesi l’anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce. Non conosce. Non sa.

L’arrivo di Maria nella base più isolata dell’Antartide metterà in crisi i progetti del capomissione Fulvio Cadorna, suo mentore.

Fulvio e Maria sono simili, sono legati, sono complici. Ma come spesso capita, tutti vogliono la stessa cosa, fino al giorno in cui ognuno vuole la sua.

Un conflitto scientifico, ideologico, affettivo.

Scheda film

Titolo: Antartica – Quasi una fiaba
Regia: Lucia Calamaro
Cast: Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati, Lorenzo Balducci, Angelo Spagnoletti, Enrico Borello, Mario Russo, Stefano Rossi Giordani, Astrid Casali
Durata: 92 minuti
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 7 maggio 2026

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