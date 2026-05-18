Dal 28 maggio 2026 sarà nei cinema italiani “Hen – Storia di una gallina“, il nuovo film del regista ungherese György Pálfi.
Hen – Storia di una gallina – La trama
Fuggita da un allevamento intensivo, una gallina dalle piume nere trova rifugio nel cortile di un ristorante fatiscente.
Qui scopre l’amore, affronta la rigida gerarchia del pollaio e fa di tutto per proteggere le sue uova.
Sullo sfondo di questa incredibile avventura animale, costellata di piccoli grandi imprevisti, dei quali la gallina è a volte ignara testimone, altre volte elemento scatenante, la vita umana fa il suo corso.
La sua ironica e toccante odissea rende la storia una metafora delle disuguaglianze, delle ingiustizie e delle lotte silenziose che segnano le vite umane.
Scheda film
Titolo: Hen – Storia di una gallina
Regia: György Pálfi
Durata: 96 minuti
Distribuzione: Officine UBU
Data di uscita: 28 maggio 2026