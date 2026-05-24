“Innamorarsi e altre pessime idee”, un film con Lino Guanciale e Andrea Delogu

Sarà nelle sale cinematografiche dal 28 maggio 2026 il nuovo film di Simone Aleandri dal titolo “Innamorarsi e altre pessime idee“, con Lino Guanciale.
Innamorarsi e altre pessime idee – La trama
Lino, avvocato di successo, vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo.
Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla.
Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia, una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato.
Lino le offrirà assistenza legale, lei dovrà sedurre Paolo. Saranno aiutati dagli eccentrici amici di Lino e di Sofia.
Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.
Scheda film
Titolo: Innamorarsi e altre pessime idee
Regia: Simone Aleandri
Cast: Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo, Davide Devenuto, Mauro Cardinali, Chiara Condello
Durata: 97 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 28 maggio 2026