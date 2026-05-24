“Io non ti lascio solo”, al cinema un film con Giorgio Pasotti

È al cinema dal 21 maggio 2026 il film di Fabrizio Cattani dal titolo “Io non ti lascio solo”, con Giorgio Pasotti.
Io non ti lascio solo – La trama
Durante un forte temporale, Birillo, il cane di Filo, scompare nei boschi mentre è col padre.
Senza pensarci due volte, Filo parte di nascosto alla sua ricerca insieme all’amico Rullo.
Legati da un’amicizia profonda, i due ragazzi affrontano paure, oscurità e persino Guelfo Tabacci, un montanaro tanto strano quanto misterioso.
Ma presto scoprono che dietro la scomparsa di Birillo si nasconde molto più di quanto avessero immaginato.
Per fortuna, la loro amicizia è una bussola sicura… anche quando l’avventura diventa più grande di loro.
Scheda film
Titolo: Io non ti lascio solo
Regia: Fabrizio Cattani
Cast: Giorgio Pasotti, Mimmo Borrelli, Andrea Matrone, Michael D’Arma, Judith Schiaffino, Valentina Cervi, Giuseppe Sgambellone, Lucrezia Calzoni, Anna Maria De Luca, Gianni Pellegrino, Pascal Zullino
Durata: 98 minuti
Distribuzione: Filmclub Distribuzione
Data di uscita: 21 maggio 2026