“L’amore sta bene su tutto”, un film di Giampaolo Morelli

È al cinema dal 6 maggio 2026 il nuovo film di Giampaolo Morelli dal titolo “L’amore sta bene su tutto“.
Nel cast Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore, Gian Marco Tognazzi.
L’amore sta bene su tutto – La trama
Tre storie si intrecciano tra equivoci, vecchie ferite e nuove scoperte, rivelando come l’amore – in tutte le sue forme – possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente le nostre vite.
Scheda film
Titolo: L’amore sta bene su tutto
Regia: Giampaolo Morelli
Cast: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore, Gian Marco Tognazzi
Genere: Commedia
Distribuzione: Piperfilm
Data di uscita: 6 maggio 2026