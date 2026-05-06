“Nel tepore del ballo”, un film di Pupi Avati

È al cinema dal 30 aprile 2026 il nuovo film di Pupi Avati dal titolo “Nel tepore del ballo“, con Massimo Ghini.
Nel tepore del ballo – La trama
Gianni Riccio è un celebre conduttore televisivo, ma proprio all’apice della carriera viene travolto da uno scandalo finanziario.
Tutti gli voltano le spalle, tranne Moré, quello che lo conosce da sempre.
Solo una lettera consolatoria di Clara, il suo antico amore, gli offre uno spiraglio nella disperazione.
Mandato ai domiciliari, sceglie Jesolo dove l’accoglie la zia.
Gianni ripensa a tutta la sua vita, alla sua infanzia, a tutto ciò a cui ha rinunciato per ambizione.
Trova il coraggio di cercare Clara…
Scheda film
Titolo: Nel tepore del ballo
Regia: Pupi Avati
Cast: Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana de Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma, Pino Quartullo, Morena Gentile, Manuela Morabito, Raoul Bova e con la partecipazione di Bruno Vespe, Jerry Calà, Pascal Vicedomini
Durata: 92 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 30 aprile 2026