“Smart Working”, un film di Svevo Moltrasio – Il cast

Sarà nelle sale cinematografiche dal 4 giugno 2026 il film di Svevo Moltrasio dal titolo “Smart Working“.



Smart Working – La trama

Giuliano, da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, ha meno stress, più tempo per la famiglia e per le sue passioni.

Iniseme a sua moglie Laura, che è un’aspirante scrittrice ed è incinta del secondo figlio, sono in cerca di una casa più grande.

Intanto, poiché i suoi colleghi nel lavoro rendono ben poco, l’azienda minaccia di voler riportare tutti in ufficio.

Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui Stefano e Gianni.

Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui.

Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia e sanità mentale.

Scheda film

Titolo: Smart Working

Regia: Svevo Moltrasio

Cast: Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Giulia Bolatti, Alessandro Tiberi, Svevo Moltrasio, Maurizio Nichetti

Genere: Commedia

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 4 giugno 2026

Trailer