HomeCinema"Smart Working", un film di Svevo Moltrasio - Il cast
Cinema

“Smart Working”, un film di Svevo Moltrasio – Il cast

Redazione
di Redazione
Smart Working

Sarà nelle sale cinematografiche dal 4 giugno 2026 il film di Svevo Moltrasio dal titolo “Smart Working“.

Smart Working – La trama

Giuliano, da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, ha meno stress, più tempo per la famiglia e per le sue passioni.

Iniseme a sua moglie Laura, che è un’aspirante scrittrice ed è incinta del secondo figlio, sono in cerca di una casa più grande.

Intanto, poiché i suoi colleghi nel lavoro rendono ben poco, l’azienda minaccia di voler riportare tutti in ufficio.

Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui Stefano e Gianni.
Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui.

Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia e sanità mentale.

Scheda film

Titolo: Smart Working
Regia: Svevo Moltrasio
Cast: Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Giulia Bolatti, Alessandro Tiberi, Svevo Moltrasio, Maurizio Nichetti
Genere: Commedia
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 4 giugno 2026

Trailer

Mostre

A Milano una mostra dedicata a Paul Troubetzkoy

“Paul Troubetzkoy. Lo scultore della Belle Époque”
Read more

“Van Dyck l’Europeo”, mostra a Palazzo Ducale di Genova

"Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra"
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE