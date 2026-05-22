“Aida” di Verdi al Teatro Massimo di Palermo

Aida – Teatro Massimo di Palermo © Rosellina Garbo 2026

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma da venerdì 22 maggio al 31 maggio 2026, per nove rappresentazioni, “Aida” di Giuseppe Verdi.

Si tratta di un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Nazionale Croato di Zagabria e il Teatro Nazionale Csokonai di Debrecen.

Sul podio il Maestro Daniele Callegari.

La regia è di Mario Pontiggia.

Le scene sono di Antonella Conte, i costumi di Ilaria Ariemme, le luci di Andrea Ledda. La coreografia è di Luigia Frattaroli.

L’opera, in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, fu rappresentata la prima volta al Teatro dell’Opera del Cairo nel 1871. La prima europea si tenne alla Scala di Milano nel febbraio 1872.

Aida – Personaggi e interpreti

Aida: Maria José Siri (22, 24, 27, 29, 31) / Alessandra Di Giorgio (23, 26, 28, 30);

Amneris: Daniela Barcellona (22, 24, 27, 29, 31) / Valentina Pernozzoli (23, 26, 28, 30);

Radames: Angelo Villari (22, 24, 27, 29, 31) / Armaz Darashvili (23, 26, 28, 30);

Amonasro: Claudio Sgura (22, 24, 27, 29, 31) / Devid Cecconi (23, 26, 28, 30);

Ramfis: Giovanni Battista Parodi;

Il Re d’Egitto: Manuel Fuentes;

Un messaggero: Andrea Schifaudo;

Una sacerdotessa: Anna Ryabenkaya.

Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro Massimo.

Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau.

Le date

Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime);

Sabato 23 maggio alle ore 18.30 (Turno Danza);

Domenica 24 maggio alle ore 17.30 (Turno D);

Martedì 26 maggio alle ore 18.30 (Turno Scuola);

Mercoledì 27 maggio alle ore 18.30 (Turno C);

Giovedì 28 maggio alle ore 20.00 (Turno F);

Venerdì 29 maggio alle ore 18:30 (Turno B);

Sabato 30 maggio alle ore 20:00 (Fuori Abbonamento);

Domenica 31 maggio alle ore 18:30 (Fuori Abbonamento).