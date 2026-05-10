“Qui rido io”, un film su Eduardo Scarpetta – Rai5

Su Rai5 domenica 10 maggio 2026 alle ore 21.24 va in onda il film di Mario Martone dal titolo “Qui rido io”, con Toni Servillo.

Al centro del film la figura di Eduardo Scarpetta.

Attore e commediografo di assoluto valore, Scarpetta è stato il grande protagonista del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nonché padre di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo.

Nel cast di “Qui rido io”, Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta (II), Roberto De Francesco, Lino Musella.