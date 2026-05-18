Attacco al potere 3 – Film su Italia 1 – Trama e cast

Su Italia 1 lunedì 18 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Ric Roman Waugh dal titolo “Attacco al potere 3 – Angel has fallen“, con Morgan Freeman e Nick Nolte.

Si tratta del terzo capitolo della famosa saga cinematografica.

Attacco al potere 3 – Angel has fallen – La trama

Dopo una vorticosa fuga, l’agente dei Servizi Segreti Mike Banning è ricercato mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente degli Stati Uniti.

Banning è determinato a scoprire la verità. Vuole dimostrare la propria innocenza e tenere la sua famiglia e l’intero Paese fuori pericolo.

Nel cast Gerard Butler, Morgan Freeman, Nick Nolte, Danny Huston, Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo.