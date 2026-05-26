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“Boys”, film su Rai5 – La trama

Redazione
di Redazione
Boys

Su Rai5 martedì 26 maggio 2026 alle ore 21.26 va in onda il film diretto da Davide Ferrario dal titolo “Boys”.

Boys – La trama

Torino. Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono quattro amici di lunga data ed ex membri della band The Boys che negli anni Settanta aveva riscosso un discreto successo.

Il gruppo torna a confrontarsi quando un’inaspettata occasione li rimette in gioco.

Tra amori, problemi personali e il ricordo del successo, dovranno fare i conti con i sogni di ieri, il presente e il vero valore della loro amicizia.

Nel cast Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso, Saba Anglana, Giorgia Wurth, Linda Messerklinger.

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