“Buonvino – Misteri a Villa Borghese” – Trama e cast

Su Rai1 giovedì 7 maggio 2026 in prima serata al via la nuova serie tv “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, con Giorgio Marchesi.

La regia è di Milena Cocozza.

La fiction è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni.

Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. Per questo, da grande, ha deciso di entrare in Polizia.

L’uomo, che ha fatto una bella carriera, arrivando al grado di vicequestore, durante un blitz per catturare un importante latitante commette però un errore grave e per punizione viene relegato a un incarico burocratico.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Il caso del bambino scomparso – La trama

Giovanni Buonvino viene nominato primo dirigente del Commissariato di Villa Borghese, il parco verde di Roma, dove non sembra accadere mai nulla. Per colpa di un errore compiuto anni prima durante un blitz, la sua carriera in Polizia sembrava essersi arenata, ma ora Buonvino, con il nuovo incarico, ha la sua seconda possibilità.

A Villa Borghese, Buonvino trova una squadra di colleghi destinati lì o perché poco esperti o perché poco abituati all’azione, ma soprattutto poco consapevoli del proprio talento.

Tra loro, inaspettatamente, c’è anche Veronica Viganò, un tempo collega e oggi sua vice, con cui il Commissario affronta subito un caso complicato: un uomo, Girolamo Nodari, sembrerebbe essersi tolto la vita al laghetto di Villa Borghese.

Buonvino, però, non crede al suicidio e vuole vederci chiaro. Indagando, capisce presto che quanto successo quel giorno rimanda a un enigma del passato: la scomparsa del figlio di Nodari, avvenuta dieci anni prima, proprio a Villa Borghese.

Grazie alla sua umanità e alle sue competenze, il Commissario riuscirà a stimolare al meglio la sua squadra, risolvendo il caso e riscoprendo verso Veronica sentimenti che pensava ormai sopiti.

Il cast

Nel cast Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti, Daniela Scattolin, Ivan Zerbinati, Alberto Gimignani, Fabrizio Parenti, Guglielmo Favilla, Simonetta Solder, Nina Pons, David Sebasti, Federigo Ceci, Pierluigi Cocciolito, Costantino Comito, Michele Degirolamo, Luca Ferrini, Giovanni Leuratti, Ermanno Nastri, Eugenio Papalia, Alessandro Pess.