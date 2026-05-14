“Buonvino – Misteri a Villa Borghese” – La trama dell’ultima puntata

Su Rai1 giovedì 14 maggio 2026 in prima serata va in onda la seconda ed ultima puntata della serie tv “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, con Giorgio Marchesi.

La regia è di Milena Cocozza.

La fiction è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni.

Buonvino – Misteri a Villa Borghese – C’è un cadavere al Bioparco – La trama

Da qualche giorno Buonvino e la sua vice, Veronica Viganò, non riescono più a parlarsi per via dell’imbarazzo che si è creato tra loro: sono uniti da un legame di profonda amicizia o si tratta di qualcosa di più?

Mentre ragiona sui suoi dubbi sentimentali, il Commissario Buonvino deve affrontare un nuovo mistero: c’è un cadavere al Bioparco, l’ex Giardino Zoologico di Villa Borghese. Qui, all’interno della teca dell’anaconda è stato ritrovato un uomo senza vestiti e senza testa.

Buonvino e i suoi agenti devono prima scoprire chi sia la vittima e poi risolvere l’intricato caso.

Il cast

Nel cast Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti, Daniela Scattolin, Ivan Zerbinati, Alberto Gimignani, Fabrizio Parenti, Guglielmo Favilla, Silvia Salvatori, Francesca Giovannetti, Gianni D’addario, Elisabetta Anella, Fulvio Calderoni, Alessandro Cecere, Salvatore Costa, Vincenzo Di Rosa, Marcella Faraci, Ermanno Nastri, Valerio Orsini, Eugenio Papalia, Daniele Profeta, Fatima Rosati.