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“Che Tempo Che Fa” – 10 maggio – Gli ospiti

Redazione
di Redazione
Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 10 maggio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Sofia Goggia, la sciatrice italiana vincitrice nel 2026 della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della Medaglia di Bronzo in discesa libera a Milano Cortina.

Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana che nel 2025 per la sua straordinaria carriera è stata inserita nella Hall of Fame del nuoto internazionale.

Giorgia, presto live con il tour “G – Summer”.

Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio, autrice del nuovo libro “La cura”; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista di Domani Marco Damilano; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Yèman Crippa, che ha vinto la maratona di Parigi; Francesco Gabbani; Mara Venier; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Suor Myriam D’Agostino, tra le protagoniste de “La cucina delle monache”; Nino Frassica; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

Mostre

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

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