“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti – 10 maggio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 10 maggio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti della puntata:
Sofia Goggia, la sciatrice italiana vincitrice nel 2026 della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della Medaglia di Bronzo in discesa libera a Milano Cortina.
Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana che nel 2025 per la sua straordinaria carriera è stata inserita nella Hall of Fame del nuoto internazionale.
Giorgia, presto live con il tour “G – Summer”.
Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio, autrice del nuovo libro “La cura”; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista di Domani Marco Damilano; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.
Che Tempo Che Fa – Il Tavolo
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Yèman Crippa, che ha vinto la maratona di Parigi; Francesco Gabbani; Mara Venier; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Suor Myriam D’Agostino, tra le protagoniste de “La cucina delle monache”; Nino Frassica; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.