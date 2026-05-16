“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti – 17 maggio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 17 maggio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti della puntata:
Bernie Sanders, Senatore degli Stati Uniti, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia”.
Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico.
Sal Da Vinci, in finale per l’Italia alla 70° edizione dell’Eurovision Song Contest e presto in tournée anche in Canada e negli Stati Uniti.
Roberto Bolle, attualmente in tour con il “Roberto Bolle & Friends”, il gala che lo vede protagonista accompagnato dai migliori ballerini da tutto il mondo.
Mara Maionchi; Orietta Berti; Paolo Giordano; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista Marco Varvello.
Che Tempo Che Fa – Il Tavolo
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Tania Cagnotto, la campionessa di tuffo italiana entrata dal 16 maggio nell’International Swimming Hall of Fame di Fort Lauderdale, in Florida; il giornalista Stefano Meloccaro, nelle librerie con “Di chi parliamo quando parliamo di tennis”; Sal Da Vinci; Paolo Rossi; Diego Abatantuono; Enzo Iacchetti; Orietta Berti; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.