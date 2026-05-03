“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti – 3 maggio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 3 maggio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti della puntata:
Pedro Almodóvar, in occasione dell’uscita del suo nuovo film “Amarga Navidad”, in concorso al prossimo Festival di Cannes e al cinema dal 21 maggio 2026.
Alberto Angela, conduttore del programma “Ulisse – Il piacere della scoperta”.
Luca Parmitano, che commenterà la Missione Artemis, che ha segnato l’inizio di una nuova fase dell’esplorazione umana della Luna.
Emmanuel Carrère, con il libro “Kolchoz”, in uscita in Italia il 5 maggio 2026.
Walter Veltroni, autore del libro “Il bar di Cinecittà”, in uscita il 5 maggio 2026.
Enrico Brignano, protagonista su NOVE con “Quando c’è Brignano…”, ciclo dedicato ai suoi migliori spettacoli teatrali, e presto nuovamente in tour con lo spettacolo “Bello di mamma”.
Lo scrittore e giornalista Antonio Scurati; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.
Che Tempo Che Fa – Il Tavolo
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Luca Parmitano; Diego Abatantuono; Iva Zanicchi; Nino Frassica; Cristiano Malgioglio; Alessia Marcuzzi;Lello Arena; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.