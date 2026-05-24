“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti del 24 maggio

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 24 maggio 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti della puntata:

Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea.

Gino Cecchettin e Barbara Poggio, professoressa ordinaria di Sociologia del lavoro e dell’organizzazione e Prorettrice alle Politiche di Equità e Diversità presso l’Università di Trento, nonché componente del Comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.

Leonardo Pieraccioni, reduce dalla celebrazione del trentennale del film “Il Ciclone”.

Lino Guanciale, presto al cinema con “Innamorarsi e altre pessime idee” di Simone Aleandri;

David Grossman, considerato uno dei più grandi scrittori contemporanei.

L’economista Carlo Cottarelli; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; il giornalista Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Filippa Lagerbäck; Elio, organizzatore del Concertozzo di Biella e presto in tour con “Elio e le Storie Tese Tour à la carte”; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Orietta Berti; Paolo Rossi; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.