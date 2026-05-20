HomeTelevisione“Comandante”, film con Pierfrancesco Favino - Rai1
Televisione

“Comandante”, film con Pierfrancesco Favino – Rai1

Redazione
di Redazione
Comandante

Su Rai1 mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata va in onda il film di Edoardo De Angelis dal titolo “Comandante”, con Pierfrancesco Favino.

Comandante – La trama

All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina alla sua maniera: prua rinforzata in acciaio per improbabili speronamenti, colpi di cannone sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e un equipaggio armato di pugnale per impossibili corpo a corpo.

Nell’ottobre del 1940, mentre naviga nell’Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano.

Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’Oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare.

Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione.

Nel cast Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Pietro Angelini, Mario Russo, Cecilia Bertozzi, Paolo Bonacelli, Silvia D’Amico.

Mostre

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei