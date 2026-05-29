“Con il Cuore nel nome di Francesco” su Rai1 con Carlo Conti

In diretta dal Sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi ritorna “Con il Cuore nel nome di Francesco”, serata benefica di solidarietà condotta da Carlo Conti, alla guida dell’evento per il diciannovesimo anno consecutivo.

L’evento, giunto alla 24^ edizione, va in onda su Rai1 venerdì 29 maggio 2026 in prima serata, ed è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato.

Il programma intende anche celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, rendendo viva la sua testimonianza e la sua parola che ancora è faro di pace e speranza in un mondo infiammato da conflitti.

Si esibiranno a sostegno della raccolta fondi: Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco, I Gemelli di Guidonia e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo.

Nel corso della serata Paolo Brosio offrirà una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi.

Quest’anno l’intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante guerre purtroppo ancora in corso.

La diretta è anche radiofonica su Rai Radio1 con la conduzione affidata a Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Il programma sarà disponibile in replica domenica 28 giugno, sempre su Rai1, in fascia pomeridiana.