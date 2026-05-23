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“Dalla strada al palco” – Gli ospiti della finale

Redazione
di Redazione
Dalla strada al palco

Su Rai1, sabato 23 maggio 2026 in prima serata, ultimo appuntamento con “Dalla strada al palco“, people show che porta in scena artisti di strada e trasforma il palco in una piazza spettacolare.

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.

A commentare le performance una compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano, Nek. Per la finale, il loro voto sarà svelato alla fine e avrà valore triplo.

Tanti gli ospiti della puntata: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello, Selma.

Ad accompagnare gli artisti, la band diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

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