“Dalla strada al palco” – Gli ospiti della puntata del 2 maggio

Su Rai1, sabato 2 maggio 2026 in prima serata, un nuovo appuntamento con “Dalla strada al palco“, people show che porta in scena artisti di strada e trasforma il palco in una piazza spettacolare.
Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.
A commentare le performance una compagnia di “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano.
Tra gli ospiti della puntata Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Michele Zarrillo.
Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi.
Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada.