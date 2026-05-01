Delitti in paradiso – 1 maggio – La trama

Su Rai2 venerdì 1 maggio 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata della quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson.
Il titolo dell’episodio è “La posta del cuore”.
Delitti in paradiso – La posta del cuore – La trama
L’ispettore Wilson è chiamato ad indagare su un misterioso omicidio.
La giornalista Hortense LeRoux è stata trovata morta in casa, avvelenata dalla sua stessa rubrica.
Ma come ha fatto l’assassino ad assicurarsi che il giornale avvelenato venisse consegnato proprio a lei?
Wilson indaga mentre cerca di far chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti del fratello.
Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.