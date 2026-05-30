“Domenica In” – 31 maggio – Gli ospiti

Su Rai1 domenica 31 maggio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda l’ultima puntata di “Domenica In”, che chiude la stagione 2025-2026.

Conduce Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la mamma della “famiglia nel bosco”, sarà intervistata e presenterà il suo libro “La mia verità”, in uscita il prossimo 2 giugno.

Enrico Brignano si racconterà tra carriera e vita privata, regalando al pubblico anche dei monologhi.

Samurai Jay porterà in studio il suo nuovo singolo “Flamenco paranoia”, già tra i brani più ascoltati del momento.

Mietta presenterà “Mille bugie”, traccia contenuta nel suo nuovo vinile “Per avere me”.

Gianluigi Lembo interpreterà un coinvolgente medley di canzoni napoletane.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana, insieme ad ospiti ed esperti.

Il gran finale sarà dedicato alla celebrazione della stagione: Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra i momenti più emozionanti, divertenti e significativi di questa 50ª edizione del programma.