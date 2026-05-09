“Domenica In” – Gli ospiti – 10 maggio

Su Rai1 domenica 10 maggio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Biagio Antonacci sarà protagonista di un’ampia intervista e si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi oltre a presentare il nuovo singolo “You & Me” che anticipa il prossimo album del cantautore e l’atteso tour “Unplugged 2026”.

Arianna Mihajlovic, che, madre di cinque figli e moglie dell’indimenticabile Sinisa Mihajlovic, sarà in studio in occasione della Festa della Mamma.

Katia Ricciarelli si racconterà tra carriera e vita privata, offrendo anche alcune anticipazioni sul suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti interessati ad avvicinarsi al mondo della lirica.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Salvo Sottile, Giovanna Botteri e, in collegamento, Vittorio Feltri.

Enzo Miccio parlerà delle ultime tendenze in fatto di moda e stile.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.