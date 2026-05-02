“Domenica In” – Gli ospiti – 3 maggio

Su Rai1 domenica 3 maggio 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Al Bano sarà protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata, e, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti, si esibirà con alcuni dei suoi brani più celebri.

In collegamento da Milano interverrà Luciana Littizzetto, che presenterà il suo primo romanzo “Il tempo del la la la”.

Serena Brancale proporrà una versione inedita e intima del brano “Qui con me”, in chiave acustica piano e voce.

Nicolò Filuppucci, vincitore della sezione “Nuove Proposte” di Sanremo 2026, presenterà il nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”.

Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno lo spettacolo “Tu vuo’ fa’ l’Americano”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli sviluppi del “Caso Garlasco” insieme a Salvo Sottile, Virman Cusenza e all’avvocato Antonio De Renzis, in collegamento.

Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.